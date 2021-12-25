Насколько лучше будет запись видео на грядущем флагманском смартфоне Samsung S22 Ultra

По словам блогера Qwaider, новый смартфон будет снимать видео заметно лучше, чем его предшественник. Сообщается, что стабилизация изображения у Galaxy S22 Ultra будет лучше на 58%. В это поможет опция Wide Shift OIS. Она уменьшит дрожание камеры в четыре раза по сравнению с S21 Ultra. При этом S21 Ultra уже был лидером отрасли с точки зрения оптической стабилизации изображения, поэтому его преемник, вероятно, побьёт все рекорды.

Видеозаписи на новом смартфоне будут получаться более детальными благодаря поддержке Super HDR и 12-битных RAW. При этом Galaxy S22 Ultra получит, в целом, ту же камеру, что его предшественник: 108-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельная перископическая и 10-мегапиксельная телефото.