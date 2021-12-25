Насколько лучше будет запись видео на грядущем флагманском смартфоне Samsung S22 Ultra

Насколько лучше будет запись видео на грядущем флагманском смартфоне Samsung S22 UltraРассказал инсайдер
По словам блогера Qwaider, новый смартфон будет снимать видео заметно лучше, чем его предшественник. Сообщается, что стабилизация изображения у Galaxy S22 Ultra будет лучше на 58%. В это поможет опция Wide Shift OIS. Она уменьшит дрожание камеры в четыре раза по сравнению с S21 Ultra. При этом S21 Ultra уже был лидером отрасли с точки зрения оптической стабилизации изображения, поэтому его преемник, вероятно, побьёт все рекорды.
Видеозаписи на новом смартфоне будут получаться более детальными благодаря поддержке Super HDR и 12-битных RAW. При этом Galaxy S22 Ultra получит, в целом, ту же камеру, что его предшественник: 108-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельная перископическая и 10-мегапиксельная телефото.