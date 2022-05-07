Насколько подешевели смартфоны и ноутбуки в России за апрель

«Цены на электронику — смартфоны, ноутбуки, планшеты, опустились на 10-20% в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года… Эксперты пришли к такому выводу, сравнив средние цены в онлайн-магазинах на самые популярные устройства, размещённые на платформе, в феврале, марте и апреле 2022 года», — цитирует «Прайм».

Так, iPhone 13 Pro Max в варианте 256 ГБ подешевела на 20% в апреле относительно марта. Его средняя цена сейчас составляет 121 тысячу рублей. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE, например, подешевел на 19%, его средняя цена составила 38 тысяч рублей. Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 ГБ теперь стоит 24,7 тысячи рублей (-26%).

Также аналитики утверждают, что средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% — до 46,7 тысячи рублей. Asus M513UA-L1179W в апреле стал дешевле на 34%, чем в марте (61 тысяча рублей), а MacBook Air 13 2020 года — на 18% дешевле (110 тысяч рублей).