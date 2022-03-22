Насколько подорожает сотовая связь в России в 2022 году. Мнение экспертов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что цены на тарифы могут пересмотреть уже в конце марта — начале апреля. Он отметил, что повышение будет не сразу на всё, а на отдельные тарифы. Но, в целом, рост составит 10%.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков говорит, что можно ожидать роста тарифов во втором полугодии. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин, отмечает, что сейчас ситуация в России нестандартная. Как будут себя вести операторы в новых условиях, непонятно. «Если структура, принятая на рынке, сохранится, то можно ожидать следующего повышения в начале 2023 года», — сказал он. Также Либин добавил, что если инфляция будет выше 20%, можно предполагать, что в пределах этой величины будут изменяться и цены.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что пересмотр цен на связь — небыстрый процесс. Сами операторы связи комментариев не дали.