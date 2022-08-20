Насколько подорожала и ещё подорожает сотовая связь в России

По данным TelecomDaily, услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10%. То есть до конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость ещё на 5-8%.

Если говорить конкретнее, то МТС, например, поднял цены на большинство мобильных тарифов на 20-60 рублей. Стоимость архивных тарифов на домашний интернет увеличилась примерно на 60 рублей. Рост происходит потому, что дорожает содержание и строительство сетей, электроэнергия и услуги, которые оператор закупает у подрядчиков.