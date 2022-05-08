Насколько подорожают смартфоны и другая техника из-за параллельного импорта

6 мая Минпромторг утвердил список товаров, которые можно будет ввозить без разрешения правообладателей в Россию. Это, например, Apple Watch, консоли Xbox, смартфоны Apple и Samsung и другие товары.

Аналитики говорят, что из-за такого подхода цены на товары вырастут. Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что стоимость увеличится на 15-20% по сравнению с тем, что было до 24 февраля. Другой эксперт, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что товары подорожают на 20-40%, а люксовые модели и вовсе на 50%.

«Ни в одной стране нельзя купить миллион смартфонов одной партией и отправить их в Россию без разрешения правообладателя. Скорее всего, закупки будут осуществляться мелкими партиями, но так невозможно построить системный бизнес», — говорит один из источников Forbes.

Помимо цен, проблемой «параллельного импорта» будет то, что техника не адаптирована под Россию.