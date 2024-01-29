Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Телефоны
Опубликовано 29 января 2024, 08:32
1 мин.

Насколько Samsung Galaxy S24 Ultra хорош в качестве карманной игровой консоли

Спойлер: очень хорош
Samsung Galaxy S24 Ultra, новый флагман южнокорейского гиганта, был недавно протестирован на предмет его способностей в качестве мобильной игровой консоли.

Известный технологический обозреватель ETA Prime провел серию тестов, чтобы оценить игровые возможности устройства.

В ходе тестирования было выявлено, что Galaxy S24 Ultra обладает впечатляющей производительностью благодаря своему мощному процессору и оптимизированной графике.

Устройство с легкостью справлялось с самыми требовательными играми, предлагая плавный игровой процесс и высокую четкость изображения.

Насколько Samsung Galaxy S24 Ultra хорош в качестве карманной игровой консоли
© YouTube

Особенно впечатляющим было то, как смартфон справлялся с 3D-играми, демонстрируя высокую частоту кадров без видимых задержек или проблем с производительностью.

Кроме того, благодаря своему большому и яркому дисплею, Galaxy S24 Ultra обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для игр с высококачественной графикой.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy S24
,
#игры
,
#Samsung