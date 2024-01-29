Насколько Samsung Galaxy S24 Ultra хорош в качестве карманной игровой консоли

Особенно впечатляющим было то, как смартфон справлялся с 3D-играми, демонстрируя высокую частоту кадров без видимых задержек или проблем с производительностью.

Кроме того, благодаря своему большому и яркому дисплею, Galaxy S24 Ultra обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для игр с высококачественной графикой.