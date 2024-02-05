Насколько сильно отличается Samsung S24+ от S24 Ultra: сравнение

Комплект поставки у Samsung Galaxy S24 Ultra и S24 Plus одинаковый: вместе со смартфоном вы получаете только кабель.

В руке приятнее ощущается из двух телефонов S24 Plus за счёт скругленных граней. Диагональ экрана у модели S24 Plus — 6,7 дюйма, у S24 Ultra — 6,8 дюйма. Также в обоих случаях всё стало гораздо лучше с ШИМом.

На ярком свету можно получить у обоих смартфонов пиковую яркость 1800 нит, а в HDR-контенте — максимум 2000 нит, но никак не заявленные 2600 нит.

Днём разблокировка по лицу отрабатывает хорошо, а ночью с ней возникают проблемы. Распознаётся всё далеко не с первого раза.

Работает S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3, тогда как у S24 Plus есть версии со Snapdragon 8 Gen 3 и с Exynos 2400. В тесте участвовала версия с Exynos. В целом по всем показателям выигрывает всё же Snapdragon. У Exynos к тому же в играх был очень заметный нагрев.