Насколько в России подешевели iPhone

Утверждается, что цены на iPhone падают уже два месяца подряд. Так, в апреле по сравнению с мартом стоимость некоторых моделей 12-й серии снизилась на 10%, а 13-й серии — на 22%. В мае и начале июня падение цен составило ещё 5-10%. Таковы данные Wildberries.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что цены на смартфоны линейки iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля. Например, iPhone XR 64 ГБ стоит 40 тысяч рублей вместо 47 тысяч рублей в феврале. Дешевеют не только смартфоны Apple. В МТС говорят то же самое.

Действительно, сразу после начала полномасштабных военных действий на территории Украины и введения санкций ретейлеры начали завышать цены на айфоны на 70-100%. Сейчас наблюдается тренд на снижение.

Сегодня также стало известно, что некоторые ввезённые в Россию по параллельному импорту смартфоны Samsung не активируются.