Насколько вырастет средний срок службы смартфонов

Опросы, проведённые в европейских странах в 2021 году, показали, что около 50% пользователей меняли свои смартфоны за последние 18 месяцев. В 2016 же году этот показатель превышал 60%.

В целом, за период с 2016 по 2020 годы эксперты увидели снижение доли людей, обновляющих смартфон чаще чем раз в 1,5 года. Несмотря на пандемию, которая заставила чуть чаще менять устройства, эксперты считают, что в среднесрочной перспективе срок пользования продолжит увеличиваться.

На рост срока службы влияют несколько факторов: смартфоны становятся прочнее, поддержка операционной системы увеличивается, есть тренд на защиту окружающей среды.

Сейчас в России средний срок службы смартфона составляет чуть менее двух лет.