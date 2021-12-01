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Насколько вырастет средний срок службы смартфонов

Прогноз аналитиков
Консалтинговая компания Deloitte сделала прогноз для рынка смартфонов. Специалисты заявили, что срок службы этих устройств продолжит расти.
Насколько вырастет средний срок службы смартфонов

Опросы, проведённые в европейских странах в 2021 году, показали, что около 50% пользователей меняли свои смартфоны за последние 18 месяцев. В 2016 же году этот показатель превышал 60%.

В целом, за период с 2016 по 2020 годы эксперты увидели снижение доли людей, обновляющих смартфон чаще чем раз в 1,5 года. Несмотря на пандемию, которая заставила чуть чаще менять устройства, эксперты считают, что в среднесрочной перспективе срок пользования продолжит увеличиваться.

На рост срока службы влияют несколько факторов: смартфоны становятся прочнее, поддержка операционной системы увеличивается, есть тренд на защиту окружающей среды.

Сейчас в России средний срок службы смартфона составляет чуть менее двух лет.

Источник: РБК
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