Наследие Стива Джобса, iPhone: глава «рекламщиков» Apple дал интервью

Наследие Джобса: Джосвиак поделился своими впечатлениями от работы вместе со Стивом Джобсом, подчеркнув важность сочетания технологий с «либеральными искусствами», такими как творчество и гуманитарные науки. Эта философия, по словам Джосвиака, пронизывает ДНК Apple, начиная с дизайна продуктов и заканчивая маркетингом.

Истина в маркетинге: Джосвиак считает, что аутентичность — это ключевой момент, и противопоставляет акцент Apple на реальных преимуществах продукта компаниям, которые «заставляют вас поверить в то, что не обязательно является правдой». Создание отличных продуктов — основа повествования Apple, повторяет он.

iPhone 15 Pro и стремление к профессиональным камерам: говоря о доминировании камеры iPhone, Джосвиак видит конкурентов не в других смартфонах, а в профессиональных камерах высокого класса. Новые возможности постобработки iPhone 15 Pro устраняют этот разрыв, говорит он.