Наследник смартфона Xiaomi Mi 6X войдёт во флагманскую серию Mi 9

Компания Xiaomi готовит к выпуску три недорогие модели под кодовыми названиями Pyxis, Bamboo и Cosmo. Последние два должны стать наследниками моделей Mi A2 и Mi A2 Lite, дебютировав под названиями Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite. У модели Pyxis может оказаться более интересная судьба — она может войти во флагманскую линейку Mi 9.

Как ожидалось сначала, Pyxis должна стать наследником смартфона Xiaomi Mi 6X — это китайская вариация модели Mi A2. В своё время Xiaomi Mi 5X также стала китайской версией Mi A1. Закономерно было бы предположить, что Pyxis выйдет в Китае под названием Mi 7X. Однако по данным китайских источников, Xiaomi решила сделать «ход конём» и дать смартфону более «престижное» сейчас название — Xiaomi Mi 9X, ассоциирующееся с вышедшим недавно флагманом Xiaomi Mi 9.

Все три смартфона могут получить 32-мегапиксельные фронтальные камеры и сканеры отпечатков пальцев, интегрированные с экраном, процессоры Snapdragon 675 или Snapdragon 710.