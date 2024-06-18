Наушники среднего класса с шумодавом Huawei FreeBuds 6i поступили в продажу в России

Отличительной особенностью FreeBuds 6i является умное активное шумоподавление 3.0, которое ранее было характерно для серии Pro. Наушники отслеживают окружающий шум каждые 2,6 микросекунды, динамически регулируя настройки.

Усовершенствования включают в себя массив микрофонов, фильтрующих шум, оптимизированные амбушюры, изготовленные из тактильного силикона для улучшения посадки и комфорта, и три микрофона на каждый наушник. Есть совместимость с аудиокодеком LDAC HD и сертификация Hi-Res Audio Wireless

Время работы: до 35 часов воспроизведения с зарядным чехлом и до 8 часов на одном заряде без него. 10-минутная зарядка обеспечивает до 4 часов воспроизведения.