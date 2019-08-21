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Сегодня 12:11

«Навороченный» бюджетник Redmi Note 8 получит поддержку NFC

Компания презентует его 29 августа
Уже совсем скоро — 29 августа — Xiaomi должна представить новые недорогие, но технологичные смартфоны Redmi Note 8. Старшая модель, скорее всего, получит четверную камеру с датчиком на 64 Мп. А ещё, согласно последним утечкам, датчик NFC для бесконтактной оплаты.

Это, конечно, далеко не новая технология, но Xiaomi не часто позволяет себе такой разгул под брендом Redmi. Дело, похоже, в том, что в Китае NFC набирает обороты, несмотря на повсеместное распространение технологии оплаты по QR-коду.

Пока неясно, будет ли датчик NFC установлен во всех новых моделях серии или только в Pro-версии.

Сегодня Xiaomi также заявила, 29 августа будут представлены сразу три новых смартфона. Видимо, помимо обычного Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будет показана облегчённая версия.

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