Назван единственный регион мира, в котором смартфоны уступают обычным телефонам

Как следует из отчёта компании IDC, в третьем квартале 2019 года в Африке было отгружено 22,6 млн смартфонов. При этом суммарные поставки и смартфонов, и мобильных телефонов составили 55,8 млн штук. Это значит, что устройств второй категории было отгружено 33,2 млн штук. В процентном соотношении доля смартфонов равна 40,6%, а сотовых телефонов — 59,4%.

Однако поставки технологичных аппаратов всё-таки выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря продажам доступных устройств в Нигерии, Южной Африке и Египте.

IDC прогнозирует, что по итогам 2019 года существенного прироста поставок сотовых телефонов не случится. Так что не исключено, что в скором времени Африка догонит другие регионы по уровню использования смартфонов.