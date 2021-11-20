Назван флагманский смартфон 2021 года с камерой уровня бюджетного iPhone

Edge 20 Pro оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 и 12 ГБ оперативной памяти. В системе камер смартфона есть основной датчик на 108 Мп, а также дополнительные модули на 8 Мп с пятикратным увеличением и на 16 Мп (ультраширик). То есть на бумаге всё выглядит хорошо.

В итоге Motorola Edge 20 Pro набрал 109 баллов за фотовозможности, 49 за зум и 96 за видео. В совокупности вышло 105 баллов. Из-за таких результатов смартфон расположился в рейтинге даже ниже Apple iPhone XS Max. Если сравнивать его с более актуальными моделями, то iPhone SE второго поколения по фотовозможностям выступают на одном с уровне с новинкой. По видео же смартфон Apple превосходит Motorola Edge 20 Pro.