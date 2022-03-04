Назван главный недостаток современных смартфонов Samsung

По мнению автора профильного издания Sammobile, главным недостатком современных смартфонов Samsung является то, что при падении уровня заряда до 5%, Samsung снижает уровень яркости настолько, что приходится смотреть на почти чёрный экран. В итоге пользователю приходится едва ли не на ощупь искать ползунок, чтобы прибавить яркость. Это доставляет неудобства.

«Я понимаю, что снижение яркости экрана — один из лучших способов сохранить заряд батареи, но должно ли это быть так плохо реализовано, как на телефонах Galaxy прямо сейчас?», — задаётся вопросом автор.