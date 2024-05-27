Назван лучший камерофон на данный момент. Нет, это не iPhone или Google Pixel

Лидером стал Samsung Galaxy S24 Ultra с четырьмя задними камерами (200, 12, 10 и 50 Мп). Смартфон прекрасно снимает в любых условиях и отлично записывает видео.

iPhone 15 Pro Max с тройной камерой (48 + 12 + 12 Мп) признан лучшим от Apple, особенно за видеосъемку. На третьем месте Google Pixel 8 Pro с великолепными камерами и ИИ-функциями.

Для тех, кто ищет отличное качество за меньшие деньги, рекомендуют Google Pixel 8a. iPhone 15 занял пятую позицию как смартфон с отличной камерой по приемлемой цене.

Google Pixel 8 стал золотой серединой между моделями 8a и 8 Pro. Замыкает топ OnePlus 12, лучший для портретной съемки.