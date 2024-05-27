Назван лучший камерофон на данный момент. Нет, это не iPhone или Google Pixel

Опубликовано 27 мая 2024, 07:27
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Назван лучший камерофон на данный момент. Нет, это не iPhone или Google PixelРейтинг — лучшее подспорье при поиске своего нового устройства
TechRadar представила рейтинг смартфонов с лучшими камерами на май 2024 года.
Лидером стал Samsung Galaxy S24 Ultra с четырьмя задними камерами (200, 12, 10 и 50 Мп). Смартфон прекрасно снимает в любых условиях и отлично записывает видео.
iPhone 15 Pro Max с тройной камерой (48 + 12 + 12 Мп) признан лучшим от Apple, особенно за видеосъемку. На третьем месте Google Pixel 8 Pro с великолепными камерами и ИИ-функциями.
Для тех, кто ищет отличное качество за меньшие деньги, рекомендуют Google Pixel 8a. iPhone 15 занял пятую позицию как смартфон с отличной камерой по приемлемой цене.
Google Pixel 8 стал золотой серединой между моделями 8a и 8 Pro. Замыкает топ OnePlus 12, лучший для портретной съемки.