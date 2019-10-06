Назван лучший смартфон в мире

А именно iPhone 11 Pro Max. Смартфон получил 95 баллов по сумме результатов всех тестов. Второе место отдали iPhone 11 Pro (92 балла), а третье — Samsung Galaxy S10+ (90 баллов). Младшая модель в серии смартфонов от Apple — iPhone 11 — получила 89 баллов и заняла восьмое место, уступив даже iPhone XS.

Эксперты высоко оценили автономность устройств-лидеров рейтинга. Например, iPhone 11 Pro Max в их тесте продержался 40,5 часа. Также специалистам понравилась камера смартфона, да и испытания на прочность он прошёл достойно. Проходило оно, кстати, так: телефон поместили в небольшую камеру, которая затем начала вращаться.