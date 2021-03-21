Назван новый смартфон с лучшим качеством звука

Смартфон Black Shark 4 Pro оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888, 6,67-дюймовым AMOLED экраном частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, а также поддерживает сверхбыструю 120-Вт зарядку.

У аппарата есть симметрично расположенные динамики сверху и снизу. Команда DxOMark провела тесты с Black Shark 4 Pro, чтобы измерить его производительность как при записи звука, так и при воспроизведении через встроенные динамики.

Новинка получила самый высокий балл — 81 и возглавила рейтинг. Эксперты похвалили смартфон и отметили, что он отлично подходит для просмотра контента и, конечно, для игр.