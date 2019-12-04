Назван один из самых провальных смартфонов Samsung в России

Об этом пишут «Известия». Как журналистам сообщила компания-партнёр нескольких производителей электроники, за неделю с начала продаж было реализовано немногим более тысячи смартфонов Galaxy Fold. Сейчас продаётся примерно по 100-150 аппаратов в неделю.

Сообщается, что на сегодня складной смартфон от Samsung является самым дорогим на российском рынке, не считая люксовых моделей. Но, по мнению гендиректора Telecom Daily, тысяча проданных штук — мало даже для столь высокой цены.

Интересно, что сама Samsung называет продажи своего детища успешными. Правда, доказывать это реальными цифрами не спешит.