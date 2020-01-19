Назван первый китайский смартфон, который сравняется по качеству экрана с Samsung Galaxy S20

Как пишут источники, Find X2 будет оснащён экраном разрешением QHD+ (3168 x 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Согласно недавним утечкам, смартфоны Samsung будут иметь такие же характеристики. В целом, инсайдеры сообщают, что дисплей для Find X2 изготавливала южнокорейская компания.

Также источник заявил, что диагональ экрана новинки будет равна 6,5 дюйма. Кроме того, пользователи якобы смогут переключаться между разрешениями FHD+ и QHD+, а также частотой обновления в 60 Гц и 120 Гц.