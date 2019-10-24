Назван первый оператор с официальной поддержкой встроенных SIM-карт в iPhone

Виртуальные SIM-карты оператора Easy4 функционируют на разных сетях, автоматически выбирая их, отдавая приоритет сетям наилучшего качества. Отмечается, что для такой функциональности необходимо заключать договоры со всеми операторами. На сегодняшний день оператор работает на базе сетей “Т2 РТК холдинг”, но уже известно о грядущей работе с “Мегафоном” и МТС.

Процесс регистрации eSIM можно произвести в приложении. При успешной интеграции с сервисом “Госуслуги”, пользователям предоставляется возможность подключаться путем электронной подписи, а в случае ее отсутствия, стать абонентом можно через приложение EasyID. В данном приложении пользователю необходимо отсканировать лицо, паспортные данные, а благодаря сенсорному экрану приложение возьмет подпись и закончит активацию виртуальной SIM-карты.