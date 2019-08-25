Назван первый смартфон Honor, который выйдет с поддержкой 5G

В китайской социальной сети Weibo он написал, что Honor V30 будет работать в 5G-сетях местного оператора связи. Таким образом, смартфон станет первой моделью бренда с поддержкой взаимодействия с сетями пятого поколения.

Больше никакие характеристики устройства не известны. Журналисты предполагают, что оно может получить в качестве аппаратной основы платформу Kirin 990 или 985. Для работы в сетях 5G, скорее всего, будет использоваться модем Balong 5000.

Напомним, в мае Huawei представила свой первый массовый смартфон для сотовых сетей пятого поколения Mate 20 X 5G. Он вышел довольно дорогим. По логике вещей, смартфон под брендом Honor должен быть намного дешевле.