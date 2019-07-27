Назван первый смартфон, который будет снимать видео в качестве 8K

Сообщается, что устройство сможет записывать видео разрешением 8K. Ранее ни один смартфон не мог похвастать такими характеристиками. В 4K, например, умеют снимать уже многие модели, те же iPhone и Samsung Galaxy S8.

Помимо высокого качества видеозаписи Nubia Z20 получит гибкий экран. Как именно он будет выглядеть, пока неясно. Да и другие смартфоны со складными дисплеями пока так и не вышли из-за различных сложностей.

Недавно компания уже демонстрировала возможности камеры Nubia Z20, публикуя фотографию соседней карликовой галактики Большого Магелланова Облака, сделанную на смартфон.