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Назван первый смартфон, который будет снимать видео в качестве 8K

Nubia Z20
Глава компании Nubia раскрыл новые подробности о будущем флагмане Nubia Z20. Стало окончательно понятно, что камера будет главной «фишкой» смартфона. Похоже, он приглянется и блогерам, и видеографам.

Сообщается, что устройство сможет записывать видео разрешением 8K. Ранее ни один смартфон не мог похвастать такими характеристиками. В 4K, например, умеют снимать уже многие модели, те же iPhone и Samsung Galaxy S8.

Помимо высокого качества видеозаписи Nubia Z20 получит гибкий экран. Как именно он будет выглядеть, пока неясно. Да и другие смартфоны со складными дисплеями пока так и не вышли из-за различных сложностей.

Недавно компания уже демонстрировала возможности камеры Nubia Z20, публикуя фотографию соседней карликовой галактики Большого Магелланова Облака, сделанную на смартфон.

Gizchina

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