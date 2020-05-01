Назван похожий на новый Redmi Note 9 по мощности процессора смартфон

Анализом чипсета занялся ресурс Gizchina. Он отметил, что MediaTek Helio G85 — совершенно новая платформа. Однако она имеет большие сходства с предыдущими процессорами.

Так MediaTek Helio G85 вышла всего спустя несколько месяцев после Helio G80, которая была анонсирован вместе со смартфоном Realme 6i. Авторы материала пишут, что между этими двумя чипсетами почти нет различий. MediaTek Helio G85 всё ещё выполнен по 12-нм техпроцессу. Процессор имеет два ядра Cortex-A72 на частоте 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55. То же самое наблюдается у Helio G80. Различия есть только в GPU. Но и они не слишком сильные — всего 50 МГц разницы в частоте.

Таким образом, похожим по процессору на Redmi Note 9 смартфоном можно назвать Realme 6i.