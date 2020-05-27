Назван прирост производительности в смартфонах 2021 года

Так Cortex-A78 будут у ARM самыми быстрым и наиболее энергоэффективными ядрами за всю историю линейки. Корпорация пообещала 20-процентный прирост производительности по сравнению с устройствами на базе Cortex-A77. Энергоэффективность будет частично обусловлена использованием нового 5-нм техпроцесса.

Что касается графических процессоров, то будущие Mali-G78 будут на 25% быстрее, чем чипы предыдущего поколения. Он будет наиболее хорошо работать с гибкими и большими экранами.

ARM также анонсировала новую программу Cortex-X, благодаря которой партнёры смогут создавать специализированные процессорные ядра Cortex. Пока корпорация рассказала о собственном ядре в программе под названием Cortex-X1. Оно обещает прирост производительности до 30% по сравнению с Cortex-A77. По сути, это флагманское ядро.

Благодаря новинкам ARM производители смогут в следующем году создать наиболее впечатляющие процессоры для смартфонов.