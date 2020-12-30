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Назван прирост времени работы от одного заряда батареи в Samsung Galaxy S21
Благодаря новым процессорам
Уже 14 января состоится анонс смартфонов новой флагманской серии Samsung Galaxy S21. Инсайдер рассказал, насколько у них увеличится время от одного заряда. Улучшения будут достигнуты за счёт новых процессоров — Exynos 2100 и Snapdragon 888.
Источник сообщает, что в версии Galaxy S21 со Snapdragon 888 время работы от батареи увеличится на 15% по сравнению с устройствами серии S20 на Snapdragon 865+. Что касается версии с процессором Exynos 2100, то там инсайдер обещает увеличение на 25%- 35% относительно S20 с Exynos 990.
К сожалению, информатор не сообщил, о каких именно моделях линейки говорит. Надо понимать, что Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra получат разные батареи.