Назван прирост времени работы от одного заряда батареи в Samsung Galaxy S21

Источник сообщает, что в версии Galaxy S21 со Snapdragon 888 время работы от батареи увеличится на 15% по сравнению с устройствами серии S20 на Snapdragon 865+. Что касается версии с процессором Exynos 2100, то там инсайдер обещает увеличение на 25%- 35% относительно S20 с Exynos 990.

К сожалению, информатор не сообщил, о каких именно моделях линейки говорит. Надо понимать, что Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra получат разные батареи.