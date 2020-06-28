Назван процессор для 5G-смартфонов дешевле 7 тысяч рублей

Сообщается, что случиться это должно уже скоро. Кодовое обозначение будущего чипсета — MT6853. Конкретные характеристики процессора пока неизвестны. Но судя по тому, что он предназначен для дешёвых смартфонов, возможности его будут не выдающимися. Главное его преимущество будет заключаться в поддержке 5G.

СМИ пишут, что первые смартфоны на новом чипсете MediaTek будут стоить примерно $140, однако в будущем появятся и устройства стоимостью $120 и $100 (8400 и 6900 рублей по текущем курсу). Выход на рынок бюджетных смартфонов с возможностью работы в сетях пятого поколения был ожидаем.

По информации источников, анонс нового процессора ожидается в ближайшее время, вероятно, в третьем квартале 2020 года.