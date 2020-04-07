Назван производитель с лучшими онлайн-продажами смартфонов в России

Лидером интернет-продаж стал Xiaomi, пишет издание «Ведомости». По доле российского рынка в штуках производитель в ноябре опередил бренд Honor на 1%. К февралю же этот разрыв увеличился на 4%. 25% смартфонов, проданных в России через интернет были моделями Xiaomi.

В марте доля компании упала до 23%, но она по-прежнему осталась лидером. Что интересно, доля Honor только продолжила снижаться — с 21% до 19% за месяц. Теперь бренд находится на третьем месте после Samsung (22,6%).

Эксперты считают, что Xiaomi лидирует за счёт ценовой политики, а также активного маркетингового продвижения.