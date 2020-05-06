Назван производитель самых популярных смартфонов в России в конце 2019 года

Согласно пресс-релизу компании, за этот период Huawei обошла Samsung на российском рынке смартфонов и стала лидером. Причиной этому специалисты видят доступность телефонов китайской компании.

Сообщается, что во второй половине 2019 Huawei поставила в Россию 5,4 млн смартфонов. Это на 145% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В итоге в третьем квартале года Huawei заняла 31,7% рынка, а в четвёртом — 29,3%. У Samsung было меньше на 3,2 и 4,2% соответственно. В целом за полгода Huawei поставила на 600 000 больше аппаратов, чем Samsung.

Сообщается, что большая часть поставок Huawei в стране — это бюджетные устройства бренда Honor. В частности, смартфоны серий Honor 7, Honor 8 и Huawei Y.