Назван самый мощный мобильный процессор на данный момент

Этот чип стал лидером по производительности среди мобильных процессоров, благодаря превосходным результатам в тестах на вычислительную мощность CPU и графическую мощность GPU.

A18 Pro опередил не только своего предшественника A17 Pro, но и обычный A18, который, хотя и обладает той же конфигурацией с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, уступает Pro-версии.

A18 Pro демонстрирует выдающиеся результаты в многозадачных тестах, конкурируя с процессорами уровня M1.

Несмотря на это, эксперты ожидают, что его позиции могут быть оспорены в ближайшем будущем с выходом Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, которые, по предварительным тестам, показывают значительное улучшение в производительности.