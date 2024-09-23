Назван самый мощный мобильный процессор на данный момент

Опубликовано 23 сентября 2024, 10:221 мин.
Назван самый мощный мобильный процессор на данный моментКоторый уже совсем скоро может потерять свою лидерскую позицию
Самым мощным мобильным процессором на данный момент был признан Apple A18 Pro.
Этот чип стал лидером по производительности среди мобильных процессоров, благодаря превосходным результатам в тестах на вычислительную мощность CPU и графическую мощность GPU.
A18 Pro опередил не только своего предшественника A17 Pro, но и обычный A18, который, хотя и обладает той же конфигурацией с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, уступает Pro-версии.
A18 Pro демонстрирует выдающиеся результаты в многозадачных тестах, конкурируя с процессорами уровня M1.
Несмотря на это, эксперты ожидают, что его позиции могут быть оспорены в ближайшем будущем с выходом Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, которые, по предварительным тестам, показывают значительное улучшение в производительности.