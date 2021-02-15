Назван самый популярный для покупки б/у iPhone в России

В целом, аналитики сервиса пришли к выводу, что в конце 2020 года жители Москвы и Санкт-Петербурга активно обновляли свои смартфоны.

Среди смартфонов Apple самой популярной подержанной моделью был iPhone Хs. На него пришлось 55% продаж. За ним в рейтинге популярности следуют iPhone Хs Max (18%), iPhone 11 Pro (15%) и iPhone 11 Pro Max (12%).

Аналитики «ДамПродам» рассказали, что продажи бывших в употреблении Android-смартфонов были хуже. Судя по всему, россияне предпочитают покупать новые и недорогие Android-устройства вместо подержанных.

Также отмечается, что 90% сделок по программе trade-in пришлись на семейство iPhone 12.