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Назван самый популярный для покупки б/у iPhone в России
Россияне менее охотно покупают подержанные Android-смартфоны
Сервис продажи подержанной техники «ДамПродам» рассказал, какую модель iPhone россияне охотнее всего покупают на вторичном рынке.
В целом, аналитики сервиса пришли к выводу, что в конце 2020 года жители Москвы и Санкт-Петербурга активно обновляли свои смартфоны.
Среди смартфонов Apple самой популярной подержанной моделью был iPhone Хs. На него пришлось 55% продаж. За ним в рейтинге популярности следуют iPhone Хs Max (18%), iPhone 11 Pro (15%) и iPhone 11 Pro Max (12%).
Аналитики «ДамПродам» рассказали, что продажи бывших в употреблении Android-смартфонов были хуже. Судя по всему, россияне предпочитают покупать новые и недорогие Android-устройства вместо подержанных.
Также отмечается, что 90% сделок по программе trade-in пришлись на семейство iPhone 12.