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Назван самый популярный производитель памяти для смартфонов
Тут есть безоговорочный лидер
Аналитическая компания Strategy Analytics назвала самого популярного производителя памяти для смартфонов по итогам первого квартала 2020 года.
Специалисты рассказали, что общий доход от продаж микросхем памяти для смартфонов за указанный период составил $9,4 млрд. Большая часть рынка денежном выражении — почти 84% — принадлежит трём производителям: Samsung Memory, SK Hynix и Micron. Лидирует здесь Samsung Memory. На него приходится 54,7% поставок памяти DRAM и 43,8% — флеш-памяти NAND.
Также хороши показатели Kioxia — компания имеет 25,5-процентную долю на рынке DRAM и 21-процентную — на рынке NAND. По оперативной памяти третье место занимает Micron (18,5%). По флеш-памяти третий по величине кусок распределился между различными производителями.