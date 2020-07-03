Назван самый популярный производитель памяти для смартфонов

Специалисты рассказали, что общий доход от продаж микросхем памяти для смартфонов за указанный период составил $9,4 млрд. Большая часть рынка денежном выражении — почти 84% — принадлежит трём производителям: Samsung Memory, SK Hynix и Micron. Лидирует здесь Samsung Memory. На него приходится 54,7% поставок памяти DRAM и 43,8% — флеш-памяти NAND.

Также хороши показатели Kioxia — компания имеет 25,5-процентную долю на рынке DRAM и 21-процентную — на рынке NAND. По оперативной памяти третье место занимает Micron (18,5%). По флеш-памяти третий по величине кусок распределился между различными производителями.