Назван самый популярный смартфон у россиян в 2020 году

Согласно пресс-релизу компании, самый продаваемый смартфон в России по итогам 2020 года — Samsung Galaxy A51 с объёмом памяти 64 ГБ.

Как пишет «М.Видео-Эльдорадо», за 11,5 месяцев 2020 года продажи смартфонов выросли на 4% в штуках и 15% в деньгах по сравнению с прошлым годом.

Помимо Samsung в список пяти самых популярных производителей среди россиян входят Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. Что касается наиболее продаваемых моделей, то в топе также есть Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A01, iPhone 11 на 128 ГБ, Samsung Galaxy A51 на 128 ГБ. Значительную сумму на продажах в России, по традиции, заработала Apple благодаря iPhone 11 и iPhone XR.

Как отметили в «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 россияне стали демонстрировать высокий интерес к флагманским устройствам дороже 50 тысяч рублей.