Назван самый популярный среди россиян смартфон

И по крайней мере в торговой сети «Связной». Компания изучила данные продаж за указанный период и выяснила, что чаще всего люди покупали Honor 8A. На втором месте по продаваемости оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.

В целом, за первый квартал 2020 года было продано почти 7,6 млн устройств на общую сумму 128 млрд рублей. Что интересно, это больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении показатель продаж вырос на 13%, а в денежном на 16%. В «Связном» считают, что высокий спрос обусловлен желанием россиян обновить свои гаджеты на фоне падения рубля и пандемии коронавируса.

Средняя стоимость смартфона составила 16,9 тысячи рублей. Из брендов лидером оказался Honor, он занял 26% продаж в единицах товара.