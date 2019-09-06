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Назван самый продаваемый смартфон в мире

Удивляться снова нечему
Аналитики представили отчёт по глобальным поставкам смартфонов за первое полугодие 2019 года. Определился самый продаваемый аппарат, и, похоже, удивлён никто не будет.

Данные по поставкам устройств собрало агентство IHS Markit. Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов. На втором месте оказался бюджетный Samsung Galaxy A10 (13,4 миллиона проданных устройств). На третьем — Galaxy A50 (12 миллионов устройств).

Сегодня же стало известно, что, по данным «Почты Mail.ru», интерес к iPhone среди населения России падает. Тем не менее смартфоны от Apple остаются популярными среди покупателей в возрасте от 18 до 24 лет и в возрасте старше 65 лет.

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