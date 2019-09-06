Назван самый продаваемый смартфон в мире

Данные по поставкам устройств собрало агентство IHS Markit. Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов. На втором месте оказался бюджетный Samsung Galaxy A10 (13,4 миллиона проданных устройств). На третьем — Galaxy A50 (12 миллионов устройств).
Сегодня же стало известно, что, по данным «Почты Mail.ru», интерес к iPhone среди населения России падает. Тем не менее смартфоны от Apple остаются популярными среди покупателей в возрасте от 18 до 24 лет и в возрасте старше 65 лет.