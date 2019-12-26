Назван самый продаваемый в России смартфон

Об этом пишет издание «360». По данным торговой сети, в уходящем году россияне интересовались смартфонами в ценовой категории от 10 до 20 тысяч рублей, а также флагманами по цене от 50 тысяч рублей. Из-за этого средний чек увеличился на 6% — до 16,5 тысячи рублей.

Самыми популярными производителями стали Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. Что касается характеристик, то чаще всего россияне интересовались моделями с памятью более 128 ГБ и экраном более шести дюймов.

Самым продаваемым смартфоном этого года на рынке и в Группе «М.Видео-Эльдорадо» стал Samsung Galaxy A50.