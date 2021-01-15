Назван смартфон, который чаще всего покупают на «Авито»

Как следует из пресс-релиза компании, активнее всего на площадке объявлений россияне покупают iPhone. На смартфоны Apple приходится 45% от всех продаж мобильных телефонов. В 2020 году айфоны на «Авито» стоили в среднем 10 тысяч рублей.

На втором месте в рейтинге популярности стоят устройства Samsung (17% от всех продаж) со средней стоимостью 6 тысяч рублей, а на третьем — гаджеты Xiaomi (11% от всех продаж) с такой же средней стоимостью.