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Назван смартфон, который чаще всего покупают на «Авито»
Его средняя стоимость на площадке — 10 тысяч рублей
Сервис объявлений «Авито» поделился итогами 2020 года. Оказалось, что на площадке за этот период продали более 2,3 млн мобильных телефонов — на 16% больше, чем было в 2019 году. Также стало известно, какой смартфон чаще всего покупали на «Авито».
Как следует из пресс-релиза компании, активнее всего на площадке объявлений россияне покупают iPhone. На смартфоны Apple приходится 45% от всех продаж мобильных телефонов. В 2020 году айфоны на «Авито» стоили в среднем 10 тысяч рублей.
На втором месте в рейтинге популярности стоят устройства Samsung (17% от всех продаж) со средней стоимостью 6 тысяч рублей, а на третьем — гаджеты Xiaomi (11% от всех продаж) с такой же средней стоимостью.