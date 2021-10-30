Назван смартфон, который лучше всего фотографирует темнокожих

Журналисты фотографировали прохожих, а затем спрашивали у них, какая фотография лучше. Снимки делали днём, в погоду с переменной облачностью на основную камеру смартфонов.

Что интересно, производители устройств сами утверждают, что улучшили обработку фотографий ради наилучшего отображения тёмной кожи. Сами темнокожие, впрочем, чаще всего выбирали снимки, сделанные на Google Pixel 6.