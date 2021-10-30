Назван смартфон, который лучше всего фотографирует темнокожих

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Назван смартфон, который лучше всего фотографирует темнокожихВыбирали сами темнокожие
Издание Wall Street Journal провело сравнительный тест камер трёх смартфонов — Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21 и Apple iPhone 13 mini. Авторы выбрали то устройство, которое лучше всех передаёт оттенки тёмной кожи на фото.
Журналисты фотографировали прохожих, а затем спрашивали у них, какая фотография лучше. Снимки делали днём, в погоду с переменной облачностью на основную камеру смартфонов.
Что интересно, производители устройств сами утверждают, что улучшили обработку фотографий ради наилучшего отображения тёмной кожи. Сами темнокожие, впрочем, чаще всего выбирали снимки, сделанные на Google Pixel 6.
В прошлом алгоритмы машинного обучения Google критиковали за то, как они работают с тёмными оттенками кожи, а также за ошибочную маркировку фотографий темнокожих людей как горилл.
Источник: Wall Street Journal