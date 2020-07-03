Назван смартфон, который потерял в цене меньше всех за два года

Эксперты проанализировали устройства пяти самых популярных брендов на рынке — Apple, Samsung, Google, Sony и LG. Они взяли рекомендованную розничную цену смартфонов производителей в 2018 году и сравнили её с актуальной в этом месяце ценой.

Аналитики обнаружили, что среди всех исследованных моделей iPhone XR потерял в цене меньше всех. За два года он обесценился на 53%. Для сравнения, LG G7 ThinQ за тот же период потерял почти 90% в цене.

Также среди самых ценных оказался смартфон iPhone XS. Другой флагман Samsung Galaxy S9, например, потерял 75,9% в цене.