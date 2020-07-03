Телефоны
Сегодня 15:43
Назван смартфон, который потерял в цене меньше всех за два года
Его выгоднее перепродавать
Ресурс SellCell сравнил стоимость смартфонов и назвал модель, которая потеряла в цене меньше всех за два года.
Эксперты проанализировали устройства пяти самых популярных брендов на рынке — Apple, Samsung, Google, Sony и LG. Они взяли рекомендованную розничную цену смартфонов производителей в 2018 году и сравнили её с актуальной в этом месяце ценой.
Аналитики обнаружили, что среди всех исследованных моделей iPhone XR потерял в цене меньше всех. За два года он обесценился на 53%. Для сравнения, LG G7 ThinQ за тот же период потерял почти 90% в цене.
Также среди самых ценных оказался смартфон iPhone XS. Другой флагман Samsung Galaxy S9, например, потерял 75,9% в цене.