Назван смартфон с лучшей в мире камерой

Устройство заняло первое место в рейтинге, получив 146 баллов. Это на два балла больше, чем у предыдущего лидера — Huawei P50 Pro.

Эксперты отметили, что HONOR Magic4 Ultimate демонстрирует лучшую производительность практически в любом режиме съёмки и при любом освещении.

У смартфона есть система камер, состоящая из: широкоугольного объектива 50 Мп с восьмиэлементной оптикой и диафрагмой f/1,6, сверхширокоугольного двойного объектива 64 Мп с углом обзора 126°, телеобъектива 64 Мп и мультиспектрального объектива 50 Мп. Помимо этого есть модуль 3D ToF и система оптической стабилизации.