Назван смартфон с лучшим дисплеем в мире

Рейтинг DxOMark чаще всего ассоциируется с производительностью камер, но специалисты оценивают и другие аспекты работы смартфонов. В частности Galaxy S21 Ultra 5G они на днях поставили оценку аудиовозможностям и качеству экрана.

Если дисплей флагмана Samsung стал лучшим в индустрии, то по качеству аудио Galaxy S21 Ultra 5G не впечатлил. Смартфон получил лишь 11-е место в соответствующем рейтинге.

Напомним, флагманский аппарат Samsung оснащён 6,8-дюймовым AMOLED 2x экраном. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 6, имеет разрешение QHD+ (3200 x 1440 пикселей) и частоту обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 515 ppi.