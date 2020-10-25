Назван способ измерить рост человека с помощью iPhone 12

Этот сенсор вообще предназначен, в основном, для улучшения работы дополненной реальности (AR). Тем не менее, у него есть и другие функции. Можно использовать приложение Measure, чтобы быстро измерить рост пользователя. Согласно заверениям Apple, можно даже измерить рост человека, сидящего на стуле.

Чтобы это сделать, нужно запустить приложение Measure и навести камеру смартфона на человека, чей рост нужно узнать. Необходимо, чтобы персона была видна на экране с головы до ног. Спустя недолгое время над головой человека появится линия со значением роста. Единицы измерения можно выбрать в настройках: Settings > Measurement > Measurement units. Можно сделать и снимок человека с полезной информацией.