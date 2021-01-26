Назван способ найти телефон без геолокации

О них рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Обычно для поиска iOS или Android-телефона достаточно воспользоваться функцией «Найти телефон». Эта опция позволяет установить геолокацию через зарегистрированный Google или iCloud-аккаунт. Если же геопозиционирование отключено, воспользоваться этим методом не выйдет. Но есть другой способ.

«Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — рассказал Кашкин.

При утере телефона пользователям посоветовали обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором нужно указать IMEI-код аппарата.