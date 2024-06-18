Назван тип вируса, который взламывает смартфон даже без нажатия на файл и установки

Так, 81 % респондентов ошибочно полагают, что для проникновения вредоносного ПО на устройство необходимо взаимодействие с ним. Однако недавние целевые атаки, такие как "Операция Триангуляция", что коснулось пользователей iOS, доказывают обратное: атака начиналась с того, что человек получал "скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт". Злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы жертва совершала какие-либо действия.

Еще один развенчанный миф касается обновлений программного обеспечения: 52 % считают, что они нужны только для получения доступа к новым функциям, а не для критически важных улучшений безопасности. "Касперский" подчеркивает, что регулярные обновления жизненно важны для борьбы с развивающимися угрозами.

Более того, 41 % участников ошибочно полагают, что новый смартфон, купленный прямо в магазине, не подвержен вредоносному ПО. Такие случаи, как троян Dwphon, который проникал в устройства перед продажей, опровергают это мнение, подчеркивая уязвимость в цепочках поставок.

Наконец, сохраняются заблуждения относительно безопасности платформ: 35 % пользователей отдают предпочтение iOS перед Android, хотя обе операционные системы подвержены сопоставимым рискам.

Эксперты подчеркивают важность действий пользователей и осведомленности о кибербезопасности для уменьшения этих угроз.