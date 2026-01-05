Назван точный уровень и все причины подорожания смартфонов, ноутбуков и ПК в 2025 г.

В 2026 году цены на электронику начнут расти быстрее. Одна из причин — новый технологический сбор, который будут платить имппортеры и производители смартфонов, ноутбуков и другой техники. Максимальный размер сбора — до 5 тысяч рублей за устройство. Также появятся дополнительные расходы на обязательную маркировку товаров, которая должна защитить от подделок, но ещё и увеличит себестоимость.

Еще один важный фактор — мировой дефицит памяти. Из-за бурного развития искусственного интеллекта крупные компании скупают чипы и накопители для дата-центров. Эти же компоненты нужны и для обычной электроники. Производители не успевают наращивать выпуск.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, перечислил составляющие удорожания. Он также поделился расчетами:

Глобальный рост цен на память добавит в среднем 15% к стоимости устройств.

Обязательная маркировка уберет с рынка дешевые предложения и добавит к цене еще примерно 2%.

Технологический сбор и усложнение ввоза «серого товара» (обеспечительный платеж, заставляющий производителей «замораживать» кредитные деньги, проценты по которым войдут в цену) приведет к дополнительным 2−3% к стоимости.

Скажется и повышение НДС, и налогов для малого и среднего бизнеса — это еще 3−5% к цене.

Не стоит забывать и про реальную товарную инфляцию и ожидаемого ослабления рубля — эти факторы добавят от 5% до 10% к стоимости электроники.

В результате, по оценкам участников рынка, техника в 2026 году может подорожать в среднем на 20−30%, а в отдельных случаях — и до 40%. Продажи при этом сократятся, но полностью рынок не остановится.