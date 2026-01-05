Назван точный уровень и все причины подорожания смартфонов, ноутбуков и ПК в 2025 г.Новый удар по кошельку
© Ferra.ru
В 2026 году цены на электронику начнут расти быстрее. Одна из причин — новый технологический сбор, который будут платить имппортеры и производители смартфонов, ноутбуков и другой техники. Максимальный размер сбора — до 5 тысяч рублей за устройство. Также появятся дополнительные расходы на обязательную маркировку товаров, которая должна защитить от подделок, но ещё и увеличит себестоимость.
Еще один важный фактор — мировой дефицит памяти. Из-за бурного развития искусственного интеллекта крупные компании скупают чипы и накопители для дата-центров. Эти же компоненты нужны и для обычной электроники. Производители не успевают наращивать выпуск.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, перечислил составляющие удорожания. Он также поделился расчетами:
-
Глобальный рост цен на память добавит в среднем 15% к стоимости устройств.
-
Обязательная маркировка уберет с рынка дешевые предложения и добавит к цене еще примерно 2%.
-
Технологический сбор и усложнение ввоза «серого товара» (обеспечительный платеж, заставляющий производителей «замораживать» кредитные деньги, проценты по которым войдут в цену) приведет к дополнительным 2−3% к стоимости.
-
Скажется и повышение НДС, и налогов для малого и среднего бизнеса — это еще 3−5% к цене.
-
Не стоит забывать и про реальную товарную инфляцию и ожидаемого ослабления рубля — эти факторы добавят от 5% до 10% к стоимости электроники.
В результате, по оценкам участников рынка, техника в 2026 году может подорожать в среднем на 20−30%, а в отдельных случаях — и до 40%. Продажи при этом сократятся, но полностью рынок не остановится.
Полностью он не „встанет“, и способствовать этому будет рост спроса на восстановленные смартфоны. Кроме того, покупатели будут переходить от брендов с большой наценкой (таких, как Samsung, Apple) на китайских дискаунтеров — Tecno, Realme, Infinix, Poco/Redmi. Частично снизятся продажи флагманов и ощутимо сократится субфлагманский сегмент смартфонов и ноутбуков (40 000−70 000 рублей в смартфонах и 60 000−100 000 рублей в ноутбуках) в пользу „старших бюджетных“ устройств (20 000−40 000 рублей в смартфонах и 40 000−60 000 рублей в ноутбуках). Сам цикл жизни устройств удлинится, россияне будут дольше пользоваться старой техникой: вместо двух лет владения смартфоном цикл растянется до трех с половиной-четырех лет.
Рост цен многие воспринимают как неизбежность — и постепенно к нему привыкают.