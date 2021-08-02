Названа цена первого в мире ударопрочного игрового смартфона

Его промоцена составляет $299,99. После акционного периода она поднимется до стандартных $499,99. Когда устройство начнёт продаваться в России, пока неизвестно.

Blackview BL5000 работает на процессоре MediaTek 700, имеет до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Смартфон оснащён 6,36-дюймовым Full HD+ дисплеем разрешением 1080 x 2300 пикселей и батареей на 5000 мАч. Должно хватит на восемь часов игры без подзарядки.

Смартфон защищён по стандартам IP68, IP69K и военному MIL-STD-810G.