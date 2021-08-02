Названа цена первого в мире ударопрочного игрового смартфона

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Названа цена первого в мире ударопрочного игрового смартфонаBlackview BL5000
Ранее был анонсирован Blackview BL5000 — защищённый игровой смартфон. Ему не страшны удары, вода и пыль. Теперь мы наконец узнали его стоимость.
Его промоцена составляет $299,99. После акционного периода она поднимется до стандартных $499,99. Когда устройство начнёт продаваться в России, пока неизвестно.
Blackview BL5000 работает на процессоре MediaTek 700, имеет до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Смартфон оснащён 6,36-дюймовым Full HD+ дисплеем разрешением 1080 x 2300 пикселей и батареей на 5000 мАч. Должно хватит на восемь часов игры без подзарядки.
Смартфон защищён по стандартам IP68, IP69K и военному MIL-STD-810G.