Названа дата анонса недорогого игрового смартфона от Meizu

На буклете указана дата мероприятия — 23 октября. Инсайдер ожидает, что в основном на презентации будут говорить об игровых возможностях новинки, а также о 5G-технологияхс.

Стоит отметить, что Meizu 16T должен стать недорогим аппаратом. Ожидается, что в Китае его стоимость составит $350. При этом работать он будет на топовой платформе Snapdragon 855 Plus, получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, экран диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2232 х 1080 пикселей, тройную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 4400 мАч.