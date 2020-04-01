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Названа дата анонса нового недорогого iPhone
iPhone 9
Презентации модели iPhone под условным названием 9 вчера не случилось, несмотря на слухи. Сегодня в сети появилась другая информация по вопросу. Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) назвал дату анонса нового недорогого iPhone.
Он утверждает, что на внутреннем совещании Apple предварительно решила анонсировать новинку 15 апреля. Поставки смартфона в таком случае должны начаться 22 апреля. Впрочем, это не окончательное решение, ведь в условиях коронавирусной инфекции всё может стремительно измениться.
Напомним, сегодня iPhone 9 также заметили на китайской версии официального сайта Apple. Страничку уже удалили, но информацию с неё успели сохранить. Если ей верить, то стоимость нового iPhone составит $422 (около 33 тысяч рублей по текущему курсу). Для смартфонов Apple это действительно невысокая цена.