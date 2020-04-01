Названа дата анонса нового недорогого iPhone

Он утверждает, что на внутреннем совещании Apple предварительно решила анонсировать новинку 15 апреля. Поставки смартфона в таком случае должны начаться 22 апреля. Впрочем, это не окончательное решение, ведь в условиях коронавирусной инфекции всё может стремительно измениться.

Напомним, сегодня iPhone 9 также заметили на китайской версии официального сайта Apple. Страничку уже удалили, но информацию с неё успели сохранить. Если ей верить, то стоимость нового iPhone составит $422 (около 33 тысяч рублей по текущему курсу). Для смартфонов Apple это действительно невысокая цена.