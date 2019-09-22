Названа дата анонса нового рекордно быстрого процессора для смартфонов на Android

Как правило, Qualcomm выпускает флагманские процессоры ближе к концу года. Но, не исключено, что в этом году всё случится немного иначе. Некие важные анонсы компания запланировала на ближайший вторник. И, хоть никаких подробностей об этом Qualcomm не сообщает, можно предположить, что послезавтра покажут Snapdragon 865.

Есть как минимум одна причина так думать. 24 сентября Xiaomi должна представить новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha. Судя по некоторым утечкам, модель будет довольно необычной с технологической точки зрения. И вполне может быть, что аппаратной основой для неё станет новый мощный процессор.

Что ж, узнаем истину совсем скоро.